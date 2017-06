Luchthal van 2,5 ton moet zaalurentekort DOS'46 oplossen

(archieffoto RTV Drenthe)

KORFBAL - Een oplossing voor het tekort aan zaaluren bij korfbalvereniging DOS'46 in Nijeveen lijkt nabij. Leden van de club hebben unaniem ingestemd met het plan om een luchthal aan te schaffen.

Voorzitter Henk Jonker is blij met de steun van de leden. "Dit is fantastisch. Het is altijd even spannend wat de leden ervan vinden. Maar ik ben erg blij met deze uitkomst", aldus Jonker.



Een luchthal is een soort opblaashal. "Er komt een professionele vloer in, dus hij voldoet aan alle trainingsfaciliteiten", zegt Jonker.



De luchthal kost zo'n 250.000 euro. Het geld moet onder meer bij elkaar worden gebracht door leden van de club en sponsoren.