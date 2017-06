Alex Rins en Bradley Smith rijden in Assen

MOTORSPORT - De één miste slechts de Grand Prix van Catalunya, terwijl de ander liefst zes races aan zich voorbij moest laten gaan. Maar in Assen zijn Bradley Smith en Alex Rins, de twee MotoGP-coureurs, er weer bij.

Rins is de pechvogel van dit seizoen in de koningsklasse. De rookie uit het fabrieksteam van Suzuki moest een deel van de wintervoorbereiding overslaan door een paar gekneusde rugwervels en liep vlak voor de tweede race van dit jaar, in Argentinië, een enkelbreuk op door een val bij een motorcrosstraining.Rins ging daarna tot overmaat van ramp ook nog onderuit in de training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten en brak daarbij zijn linkerpols en -onderarm.Al die fysieke tegenslag kostte hem zes grands prix, maar de debutant in de MotoGP is nu op de weg terug. "Ik ben nog niet 100 procent, maar ik voel me wel fit en denk niet dat ik verder nog problemen krijg door blessures'', aldus de winnaar van twaalf GP's: acht in de Moto3 en vier in de Moto2.Ook KTM-coureur Bradley Smith neemt aan dat hij in Assen weer aan de start kan verschijnen. De Brit ging onderuit in de laatste oefensessie op het Catalaanse circuit en blesseerde zijn vinger daarbij dusdanig, dat meedoen aan de race een stap te ver was."Sinds de crash op de zaterdag in Spanje heb ik mijn vinger elke 24 uur uit het verband gehaald om te checken of het niet ging infecteren en om te zien hoe het heelt", laat Smith in een persbericht van zijn werkgever weten."De doktoren zijn blij met het herstelproces, het is dus niet nodig om onder het mes te gaan. Men verwacht niet dat het op korte termijn helemaal hersteld zal zijn, maar ik moet de race in Assen zeker kunnen halen. Het is nu zaak om het herstel te bespoedigen, zodat ik de vinger in Assen op negentig procent van zijn normale kunnen zit."In zijn eerste jaar als KTM-coureur wist Smith tot dusver zes punten te verzamelen: in Argentinië, op Jerez en in Frankrijk scoorde de 26-jarige Brit punten. Rins staat door zijn negende plaats in de openingsrace in Qatar op zeven punten.