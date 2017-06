'Berichten over criminaliteit op platteland zijn verwarrend'

ASSEN - Wie heeft er nu gelijk? De commissarissen van de koning of de politie? Volgens de CdK's is het platteland een soort vrijstaat voor criminelen. Maar de politiechef van Noord-Nederland en Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, ontkennen dat.

Jan Smits van de VVD Drenthe snapt er niets van. "Dinsdag krijg je het bericht over het rapport van de commissarissen. Het is goed dat ze een signaal afgeven, maar als Oscar Dros en Marco Out een dag later zeggen dat niet zo is, dan wordt dat verwarrend", reageert hij."Als het over veiligheid gaat, moet je geen tweezijdige berichten afgeven. Veiligheid op het platteland is net zo belangrijk als in de stad", aldus Smits.Het VVD-Statenlid denkt dat de commissarissen best een punt hebben. Hij wijst naar de reorganisatie van de nationale politie en de dreigende sluiting van sommige politiebureaus op het platteland. "Maar op dit moment is het nog te onduidelijk. Er gebeurt gelukkig weinig dat niet door de beugel kan, maar als er wel iets gebeurt, moet je ervan uitgaan dat de politie er is en ingrijpt."Of waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen te snel zijn handtekening onder het rapport heeft gezet, weet Smits niet. "Dat kan ik niet beoordelen, maar daarom hebben wij ook een aantal vragen gesteld. Is dit rapport ook representatief voor Drenthe?"Dat het platteland een luilekkerland is voor criminelen, wordt ook ontkend door de nieuwe politiechef, Naomi Hoekstra. "Dat is goed om te horen, maar we willen weten hoe het echt zit. We moeten eerst maar eens antwoorden op onze vragen krijgen en dan kijken wat de vervolgstappen zijn."