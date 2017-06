Inwoners van Aalden warmgemaakt voor glasvezel

Gisteravond was er een huis-aan-huisactie voor glasvezel (foto: Pixabay. com)

AALDEN - Inwoners van Aalden kregen gisteravond bezoek van de stichting Samenbreed. De stichting wil snel internet via glasvezel in zes dorpen in de gemeente Coevorden.

In de vijf andere dorpen is daar voldoende belangstelling voor, maar Aalden blijft achter. Daarom ging gisteravond een delegatie van Samenbreed samen met wethouder Jan Zwiers van deur naar deur om mensen te overtuigen toch een abonnement te nemen.



"We zitten in Aalden nu op 58 procent wat betreft ondertekende intentieverklaringen, terwijl we in sommige andere dorpen al op 75 procent zitten", vertelt Jos Govaarts van Samenbreed.



Verschillende oorzaken

Volgens Govaarts zijn er verschillende oorzaken voor de mindere belangstelling voor glasvezel in Aalden. "In het dorp wonen veel ouderen, en die hebben meestal geen internet. Bovendien heeft Aalden een goede dekking van internet via de kabel. En dat is in de andere dorpen niet zo."



De huis-aan-huisactie leverde gisteren binnen een half uur acht nieuw aanmeldingen op. "Daar was ik heel blij mee", zegt Govaarts. "Half juli moeten we weten of we die 75 procent halen die we nodig hebben. We zitten wat de zes dorpen betreft in totaal op 64 procent. Aalden zit daar wat onder, maar is het grootste dorp en dat telt natuurlijk zwaar mee. Maar ik ga ervan uit dat dat lukt."