Zwemclub Ritola uit Zuidlaren voorlopig gered

ZUIDLAREN - Zwem- en waterpoloclub Ritola uit Zuidlaren is voorlopig gered. De gemeente Tynaarlo wil de club 15.000 euro subsidie geven, verdeeld over drie jaar.

Ritola dreigde te verdwijnen omdat de gemeente Tynaarlo in 2014 besloot de structurele subsidie van 10.000 euro in twee jaar af te bouwen naar nul. En dat kon de club niet dragen."We hebben het geld hard nodig, want anders zou per 1 september de stop eruit zijn getrokken en zou de club ter ziele zijn gegaan", vertelt bestuurslid Robert Dekker. "Zonder dat geld kunnen we geen sluitende begroting maken. We gebruiken het onder meer voor de huur van het zwembad en de KNZB-bijdrage. We kunnen niet leven zonder subsidie."Volgens Dekker is het geld in ieder geval voldoende voor de komende twee jaar. "We moeten kijken hoe de situatie zich in die tijd gaat ontwikkelen. Er zijn volgend jaar verkiezingen. Laten we hopen dat men bereid is om de bezuinigingen die in het verleden zijn doorgevoerd op een of andere manier terug te draaien.""We willen wel zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn, maar voor 10 procent blijven we toch afhankelijk van subsidie", aldus Dekker.