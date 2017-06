Stelling: Drenthe moet blij zijn met het succes van Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN - Veenhuizen is deze zomer weer in de ban van theatervoorstelling Het Pauperparadijs. Gisteravond was in het gevangenisdorp de première van de tweede serie voorstellingen.

Tot en met 6 augustus zijn de voorstellingen te zien op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het Pauperparadijs vertelt het verhaal van twee paupers. Een van hen werd vanuit Amsterdam gedeporteerd naar Veenhuizen. Samen proberen ze het dorp te ontvluchten. De geschiedenis van de armengestichten in Drenthe was niet fraai.Inmiddels zijn er 40.000 kaarten verkocht voor deze serie voorstellingen. Vorig jaar was de theatershow volledig uitverkocht. Maar niet iedereen is blij met het succes van Het Pauperparadijs. Ook dit jaar tekende een aantal omwonenden bezwaar aan en stapte naar de rechter.Wat vindt u? Moeten Drenten blij zijn met het succes?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of medische fouten van artsen openbaar moeten blijven. Bijna driekwart gaf aan daar voorstander van te zijn. Zo'n 27 procent vond dat zulke fouten niet openbaar hoeven te zijn. In totaal brachten 987 mensen hun stem uit.