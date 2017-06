No Surrender in beroep tegen besluit bezwarencommissie Emmen

EMMEN - Henk Kuipers van motorclub No Surrender gaat in beroep tegen het besluit van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen.

De advocaat van No Surrender, Roy van der Wal, had eerder bezwaar gemaakt tegen de sluiting en de sloop van het clubhuis van de motorclub. Loco-burgemeester Bouke Arends zou zijn besluit te veel hebben gebaseerd op ondeugdelijke politierapporten.Maar de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen concludeerde dat de gemeente Emmen het clubhuis van No Surrender terecht heeft gesloten en gesloopt. Tegen die conclusie gaat No Surrender nu in beroep.