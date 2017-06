Sloop afgebrande destilleerderij Turv in Exloo begonnen

EXLOO - Een gespecialiseerd bedrijf is vanmorgen begonnen met het opruimen van de ravage op het terrein van de afgebrande destilleerderij Turv in Exloo.

In de nacht van 30 op 31 maart brandde de distilleerderij en de woonboerderij volledig af. Daarbij kwam de 53-jarige eigenaar en bewoner Matthieu Smakman om het leven . Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.Omwonenden zijn blij dat de restanten opgeruimd worden, maar hebben ook wel dubbele gevoelens. "Als je dit zo ziet, dan rakelt het de gebeurtenissen toch weer op", vertelt buurtbewoner Sanne Dubbelhuis.Buurman Hugo Ouwendijk denkt er net zo ver. "Ik ben blij dat er opgeruimd wordt, want dit uitzicht is niet fraai. Maar er is hier wel iets ergs gebeurd." Volgens Ouwendijk is de weduwe van Smakman vorige week nog op het terrein geweest, waar ze nog wat persoonlijke spullen veilig heeft kunnen stellen.