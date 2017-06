PvdA Assen kan kiezen uit vier kandidaat-lijsttrekkers

De PvdA kiest een nieuwe lijsttrekker (foto: ANP / Robin Utrecht)

ASSEN - Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA in Assen? Leden van de partij kunnen vanaf september stemmen op een van de vier kandidaten.

Wethouder Albert Smit, die vier jaar geleden ook lijsttrekker was, heeft zich kandidaat gesteld, net als fractievoorzitter en raadslid Martin Sagel. Raadslid Henri Ploeg doet ook een gooi naar het lijsttrekkerschap. De vierde kandidaat is Natasja Lubbers. Zij is de voormalig bestuursadviseur van oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk. Lubbers heeft verder nog geen politieke ervaring.



Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. PvdA-leden uit Assen die raadslid willen worden, kunnen zich nog tot 31 juli aanmelden bij de partij.