Dode gevonden in water Hoogeveen [update]

In Hoogeveen is een lichaam in het water gevonden (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De politie heeft het lichaam van een 68-jarige man gevonden in een vijver aan de Bieleveldlaan in Hoogeveen.

Het lichaam werd rond 11.45 uur gevonden. Er is geen sprake van een misdrijf, de politie gaat uit van zelfdoding. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De man was sinds gisteravond vermist, zegt de politie.De politie zette de omgeving rond de vijver af. Buurtbewoners keken van een afstandje toe. Het lichaam is naar een mortuarium gebracht.