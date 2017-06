Boswachter baalt van dode adders bij Elp: Hef die weg op

ELP - Als het aan boswachter Evert Thomas ligt, wordt de weg De Zwatte bij Elp opgeheven. De reden is het grote aantal dieren dat daar wordt doodgereden. "Die weg is niet noodzakelijk als verbindingsweg en vormt een risico voor alle dieren die daar leven."

Volgens Thomas worden er vooral adders, hagedissen en hazelwormen doodgereden. "Ik woon hier al dertig jaar. En in al die jaren heb ik van alles gevonden."Speciale tunnels aanleggen werkt niet voor alle dieren, zegt Thomas. "Voor amfibieën en dassen zou dat kunnen werken. Maar adders en hagedissen zijn geen dieren die door tunnels gaan. Die willen in het zonnetje zitten. Zo'n weg is dan heel aantrekkelijk, want het asfalt is lekker warm."En daarom moet de weg dus dicht. "We willen gemotoriseerd verkeer daar weg hebben", vertelt de boswachter. "We hebben een andere ingang beschikbaar, vanaf Schoonloo. Daar steken geen reptielen over. Deze weg is eigenlijk alleen een weg voor recreanten die een parkeerplaats zoeken."Thomas heeft goede hoop dat weg opgeheven wordt. "In ons team is het ook al aan de orde geweest en we zijn met gemeenten om tafel geweest. Ik geloof dat we met alle partijen wel een oplossing kunnen vinden." De boswachter hoopt dat die oplossing er binnen twee jaar is.Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een weg opgeheven wordt. "Tussen Grolloo en Elp lag ook een weg door het veen, dat was een groot aaneengesloten natuurgebied. In 1993 of 1994 hebben we daar een houten brug aangelegd. Ik vind dat nu een van de mooiste plekken van Drenthe."