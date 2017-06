Hurry-Up haalt opnieuw talent uit Litouwen

​Laurynas Petrušis (foto: website Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up heeft zich voor het komend seizoen versterkt met de Litouwer Laurynas Petrušis. De 19-jarige, 1 meter 82 lange linkshandige speler kan op de rechterhoek- en op de rechteropbouwpositie uit de voeten.

Petrušis komt over van Varėnos „Ūla“ dat uitkomt in de Litouwse eredivisie. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al enige jaren vaste waarde bij zijn huidige club. Ook vertegenwoordigde hij alle jeugdselecties van zijn land.



A-international

Dit jaar werd Petrušis voor het eerst opgeroepen voor de A-selectie van Litouwen. Eind juli voegt hij zich bij de selectie van trainer/coach Martin Vlijm.



Vijfde Litouwer in Zwartemeer

De jongeling is de vijfde Litouwer die een contract tekent bij Hurry-Up. Spelmaker Trainavicius heeft nog een verbintenis tot en met 2018, terwijl onlangs het contract van Bernatavicius niet werd verlengd. Ook landgenoten Cibulskis en Svedas vertoonden hun kunsten in Zwartemeer.



Tweede versterking

Petrušis is, na doelman René de Knegt, de tweede versterking voor Hurry Up.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden