Oplossing voor probleem molen De Juffer: wieken vervangen

GASSELTERNIJVEEN/AMERSFOORT - Er is een oplossing voor het probleem van molen De Juffer in Gasselternijveen. De roeden van de wieken moeten compleet vervangen worden.

De Juffer is een van de 47 molens in Nederland die stilstaat, omdat er mogelijk problemen kunnen ontstaan met de roeden van de wieken. De roeden zijn de twee bijna 20 meter lange stalen balken waar de wieken aan vast zitten.Door een constructiefout kunnen die balken mogelijk breken. Als dat gebeurt vallen de complete wieken van de molen en dat is levensgevaarlijk. De constructiefout komt alleen voor bij molens met een relatief nieuw type deelbare roeden De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort had een aantal oplossingen bedacht om het probleem aan te pakken. De beste oplossing is volgens de Rijksdienst niet repareren maar compleet vervangen. Die oplossing heeft ook de voorkeur van de Gemeente Aa en Hunze en de molenaars van De Juffer."Tegelijk is het ook de oplossing die de meeste tijd gaat kosten", weet molenaar Fred Mijnhart. "De complete wieken moeten er af. Ook moeten er nieuwe roeden worden gemaakt en er zijn maar een handvol molenbouwers die dat kunnen. In Nederland worden er zo'n 40 roeden per jaar gemaakt, en nu zijn er ineens misschien wel meer dan 80 nodig." Dan gaan beroepsmolenaars ook nog voor wat volgens Mijnhart een goede zaak is, maar daardoor kan De Juffer wel eens onderaan de wachtlijst komen.De kans bestaat dat De Juffer nog het hele jaar stil moet blijven staan. Want tot de roeden vervangen zijn mag de molen niet draaien.