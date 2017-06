Negatief zwemadvies voor plas bij Sportlandgoed in Zwartemeer

Zwemmen is voorlopig niet mogelijk bij het Sportlandgoed (foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

ZWARTEMEER - Zwemliefhebbers kunnen voorlopig niet terecht bij de zwemplas van het Sportlandgoed in Zwartemeer.

De provincie Drenthe en waterschap Hunze en Aa's geven een negatief zwemadvies. De kwaliteit van het water is namelijk onvoldoende.In het water zitten bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. Zo kunnen mensen last krijgen van misselijkheid, overgeven, koorts en diarree. Bij de zwemplas zijn waarschuwingsborden geplaatst.Volgens de provincie is de waterkwaliteit van de andere zwemplassen wel voldoende.