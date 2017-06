FC Emmen oefent tegen FC Groningen in Veendam

Veendam

VOETBAL - FC Emmen oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 29 juli tegen FC Groningen. Het duel wordt in Veendam gespeeld, aan de Langeleegte.

Het duels tussen de eredivisieclub en de Drentse club uit de Jupiler League begint om 16.00 uur.



Voor FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft het oefenduel natuurlijk een speciaal tintje omdat hij van 2010 tot 2016 werkzaam was bij die club als trainer van de beloften en assistent-trainer. In die laatste functie won Lukkien met Groningen de KNVB-beker in het seizoen 2014/2015.



Het oefenprogramma van FC Emmen ziet er als volgt uit:



Woensdag 5 juli: start training.



Vrijdag 7 juli: VV Emmen – FC Emmen. Sportpark Meerdijk 19.00 uur.



Zaterdag 8 juli: FC Klazienaveen – FC Emmen. Sportpark De Planeet 16.00 uur.



Donderdag 13 juli: Team Drents Verbond – FC Emmen. Sportpark Zwaneveld (DZOH) 19.30 uur



Vrijdag 14 juli: PEC Zwolle – FC Emmen. Sportpark Wijthem 19.30 uur.



Vrijdag 21 juli: FC Emmen – Quick ’20. JENS Vesting 19.30 uur.



Dinsdag 25 juli: FC Emmen – Plymouth Argyle FC. JENS Vesting 19.30 uur.



Zaterdag 29 juli: FC Groningen – FC Emmen. De Langeleegte 16.00 uur.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden