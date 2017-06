Gemeente evalueert proces rondom komst azc Echten

ECHTEN - Het onderzoek naar een interne evaluatie naar het proces rondom de komst van een asielzoekerscentrum in Echten is afgerond. De conclusies hiervan worden op 29 juni in de gemeenteraadsvergadering besproken.

De gemeenteraad besloot op 30 maart dat zij een interne evaluatie rondom de komst van het azc wilde, dat gehouden is door de rekenkamercommissie De Wolden. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente aan alle voorwaarden voldeed om daar asielzoekers te vestigen.De komst van een azc, dat in maart 2016 werd aangekondigd, maakte veel los in en rondom het dorp. Uiteindelijk ging de komst van het azc niet door, vanwege de afnemende stroom vluchtelingen naar ons land.De commissie wil van de gemeenteraad en het college weten of zij inwoners bij complexe besluitvorming betrekt, zoals bij de komst van een azc, en of het in elk stadium van het proces duidelijk is wie er verantwoordelijk is op dat moment. Ook hierover praten het college en de raad op 29 juni.