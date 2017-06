Nieuwe campagne Top Dutch werft personeel voor Tesla

ASSEN - Als auto- en accufabrikant Tesla zich inderdaad gaat vestigen in het Noorden, zou u er dan willen werken? Die vraag stellen Noordelijke ondernemers en bestuurders in de nieuwe Top Dutch-campagne aan alle mensen in het Noord-Nederland.

Begin dit jaar werd een eerste campagne onder de naam Top Dutch gelanceerd. Ondernemers en bestuurders willen met de campagne eigenaar Elon Musk van het bedrijf Tesla zo ver krijgen om een zogenaamde gigafabriek in het Noorden te bouwen.Tegelijkertijd hopen ze dat ook andere bedrijven voor de regio vallen en zich hier zullen vestigen."Naar aanleiding van onze vorige campagne hebben zich drie bedrijven gemeld bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en dat zijn geen kleine spelers is ons verteld”, zegt campagneleider Stef van der Ziel uit Peize.Op de website van de nieuwe campagne kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als potentiële Tesla-medewerker. De campagne is vooral gericht op jongeren. "Op de site komt een teller te staan met daarop het aantal inschrijvingen. Elke dag sturen we een tweet naar Elon Musk met het aantal mensen in het Noorden dat in zijn fabriek zou willen werken”, aldus Van der Ziel.De campagne wordt ondersteund door de drie Noordelijke provincies. "Met deze campagne willen we nogmaals de rode loper uitrollen voor Tesla, zoals we dat ook doen voor andere bedrijven die we graag naar onze prachtige regio halen. Daarnaast willen we meer trots en samenhang in one regio en daar is deze campagne een mooie uiting van”, aldus gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe.Als Tesla inderdaad voor het Noorden kiest dan zou dat volgens het campagneteam van Top dutch tien- tot twintigduizend banen in de regio kunnen opleveren. Met de bouw van een gigafabriek is een investering van ongeveer vijf miljard euro zeggen kenners."Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven zoals Tesla is het vinden van gekwalificeerd personeel. Je kunt heel veel argumenten hebben waarom een bedrijf zich in jouw regio moet vestigen, maar als je geen mensen kunt leveren, houdt het op”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen.