Rupsattractie TT-kermis goedgekeurd door NVWA

ASSEN - Rupsattractie Rock Express mag aankomende week gewoon draaien op de TT-kermis in Assen. De attractie is volgens Anne Jan Dekker van de kermis goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Een 7-jarig jongetje werd kortgeleden in Uithuizen uit de Rock Express geslingerd en daarom was de vraag of de attractie wel mocht draaien op de TT-kermis. "We dachten dat er een technisch mankement was, maar dat is niet geconstateerd. Waarschijnlijk is het jongetje te snel gaan staan en is het toen misgegaan", zegt Dekker.Eigenaar Albert Dormeijer van de Rock Express noemde ook dat scenario. "De beugel was gewoon dicht, maar de jongen is gaan staan terwijl de attractie nog draaide", zei hij toen. Hij baseerde zich op een aantal getuigenverklaringen, want zelf had hij het incident niet gezien. Er zijn volgens hem twee handen nodig om de beugel los te maken. "Een kind krijgt dat niet voor elkaar", zegt Dormeier.Dekker van de TT-kermis bevestigt het verhaal Dormeijer. "Er is echt geen beweging in die beugel te krijgen. Het is gewoon veilig, anders had deze attractie ook niet mogen draaien van mij."