Klaar voor de start: TT Museum

ASSEN - Assen maakt zich weer volop klaar voor de TT. Alles gesmeerd laten verlopen, kost een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten midden in de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is het TT Museum klaar voor de start?

Het TT Museum is nu te vinden in het pand van de VVV aan de Marktstraat. Jolanda Doornbos van de VVV is bijna klaar voor de TT. “We zijn al enkele weken bezig met de voorbereiding. Begin juni zijn we omgetoverd naar een mini-TT Museum."De pronkstukken die nu in het museum staan, zijn drie historische motoren die ooit tijdens de races over de baan hebben gezoefd. “We hebben diverse motoren staan, spullen van privéverzamelaars, shirtjes, sweaters en andere souvenirtjes van de TT. Dat wordt aangevuld door een prachtige fotocollectiewand van fotograaf Sake Elzinga, die '35 jaar TT' in zijn bezit heeft.”Jolanda heeft altijd veel zin in de TT. “Het is een gigantisch leuke week om te werken. We zijn lang open, op donderdag tot tien en vrijdag en zaterdag tot twaalf uur 's nachts. Bijzondere verhalen over nachtelijke uren bij de VVV heeft Jolanda zeker wel.“Je hebt altijd dat mensen dan lekker in de olie zitten en gekke dingen gaan doen. Vorig jaar hadden we een stel dat probeerde op een motor te klimmen, dat was even een kwestie van eraf trekken."