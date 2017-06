Nog geen nieuwe getuigen of tips in zaak Sharleyne

HOOGEVEEN - Er hebben zich nog geen nieuwe getuigen gemeld bij de politie in de zaak Sharleyne. Ook zijn er geen nieuwe tips binnengekomen bij de politie.

Het OM en de politie deden vorige week een oproep voor nieuwe getuigen, omdat is besloten om de moeder van het meisje alsnog te vervolgen.De oproep is vooral bedoeld voor mensen die zich bij eerdere oproepen niet gemeld hebben. Het OM vraagt ook mensen die iets gehoord of gezien hebben voor of na de dood van het meisje zich te melden."Laat mensen die iets gehoord of gezien hebben, ook als ze zelf vinden dat het onbenullig is, zich melden. Alle puzzelstukjes kunnen iets bijdragen om het plaatje compleet te maken", zei persofficier Pieter van Rest vorige week.Sharleyne kwam twee jaar geleden in de nacht van 7 op 8 juni 2015 om het leven. Het destijds 8-jarige meisje werd dood gevonden onderaan de flat De Arend in Hoogeveen.