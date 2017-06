Voormalige school in Eemster heeft nieuwe eigenaren

EEMSTER - De voormalige basisschool van Eemster is verkocht. Een echtpaar gaat er wonen en werken. Ze zien het voormalige schoolgebouw vooral als een uitdaging.

De school stond sinds de fusie met de Storkschool in Dwingeloo in 2015 leeg. Alle leerlingen hebben een plek gekregen in de nieuwe basisschool De Twingel in Dwingeloo. De gemeente Westerveld zette het gebouw in Eemster in de verkoop. Iedereen mocht een 'gesloten bod' doen, met daarbij een reden waarom ze het wilden kopen.Klarien van der Meulen en Johan van Gerven deden het ook. Zij zijn de uiteindelijke kopers geworden en voldoen aan de eisen van de gemeente. Het pand wordt verbouwd tot woonhuis en kantoor. Beide hebben een eigen bedrijf en hebben daar ruimte voor nodig. Ze zien de verbouwing als een uitdaging. De buitenkant van de voormalige school blijft zoveel mogelijk zoals het is.