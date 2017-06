Meppelink wint Nederlands onderonsje op World Tourtoernooi

Madelein Meppelink wint met Sanne Keizer (foto: archief EPA)

BEACHVOLLEYBAL - Het beachvolleybalduo Madelein Meppelink uit Emmen en Sanne Keizer heeft het Nederlandse onderonsje, in de tussenronde van het World Tourtoernooi in Den Haag, met Jolien Sinnema/Joy Stubbe gewonnen.

Het gelegenheidsduo won in twee sets (21-17 en 21-11) in het Haagse Zuiderpark en zit nu bij de laatste zestien. De 32-jarige Keizer maakt in Den Haag na ruim drie jaar afwezigheid haar rentree in het internationale circuit. Keizer, die in 2012 met Marleen van Iersel de Europese titel veroverde, neemt de plaats in van de geblesseerde Sophie van Gestel, de vaste partner van Meppelink sinds dit seizoen.



Meppelink en Keizer staan vanavond in de achtste finales tegenover een ander Braziliaans team, Maria Antonelli en Carolina Salgado.