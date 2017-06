Klaar voor de start: TT-camping Seinen

ASSEN - Assen maakt zich weer op voor de TT. Alles gesmeerd te laten verlopen kost een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten midden in de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is TT-camping Seinen klaar voor de TT?

Nu is het nog aardig stil aan de Witterhaar aan de rand van Assen, maar in de loop van de week brullen de motoren en krioelen de liefhebbers weer over de vele TT-campings.Seine Seinen is op zijn TT-camping druk in de weer om alles klaar te zetten voor de campinggasten. "Eén keer is het grote gebeuren, dan moeten we onze centjes verdienen. Laat het feest maar beginnen."De camping bestaat al zo'n dertig jaar en er zijn mensen die ieder jaar met plezier terugkomen. "We krijgen vlaaien uit Limburg, schnaps uit Duitsland, Guinness-bier uit Engeland. Dat zijn meestal groepen die hier al tien, twintig, dertig jaar komen."Ongeveer vierhonderd gasten passen er op de camping. Dat is best een logistieke uitdaging. "Je moet wel voor vierhonderd man een broodje smeren. De voorraad bestaat natuurlijk uit een heel grote berg bier. Het land moet ook voorbereid worden, we zetten terrassen neer voor en achter de boerderij en als er een race is op televisie, kunnen ze die ook bekijken. We zijn niet de goedkoopste camping, maar we proberen wel de beste te zijn."