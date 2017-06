​Ondernemers Veenhuizen in de bres voor Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN - De voorstellingen van Het Pauperparadijs in Veenhuizen moeten doorgaan. De tienduizenden bezoekers aan het theaterstuk geven een flinke impuls aan het dorp.

Dat schrijft de stichting Veenhuizen Boeit in een brief aan de rechtbank. Drie omwonenden van Het Pauperparadijs stapten naar de rechter vanwege de overlast die de voorstellingen voor hen veroorzaken.Het doorgaan van de voorstellingen is volgens de stichting van groot belang voor Veenhuizen. "Het biedt veel werkgelegenheid. Denk daarbij aan het Nationaal Gevangenismuseum, Hotel Bitter en Zoet, Brouwerij Maallust en tal van kleinere lokale ondernemingen", schrijft de stichting. "Die werkgelegenheid is gebaat bij en zal groeien als Veenhuizen goed op de kaart blijft staan en bezoekers blijven komen in ons mooie dorp."Ook bleef de overlast volgens de stichting beperkt. "En omdat de stichting Pauperparadijs er ook dit jaar weer alles aan doet om de overlast beheersbaar te houden, dringen wij er zeer op aan om de voorstellingen door te laten gaan."Stichting Veenhuizen Boeit bestaat voornamelijk uit ondernemers uit de recreatieve en culturele sector in en rond het dorp.