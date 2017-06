Ondernemend: Stanleymes en karton is genoeg om iets bijzonders te maken

HOOGEVEEN - Een moderne caravan heeft geen gordijntjes meer met bloemetjes. De moderne caravan heeft veel design in het interieur. "En dat is wat veel klanten van ons willen", zegt directeur Henk Gunnink van Kip Caravans in Hoogeveen.

Gunnink is te gast in Ondernemend vandaag. Het Hoogeveense bedrijf heeft veel geld geïnvesteerd in een makeover van de Greyline-caravan.De laatste keer dat dit gebeurde was in 2007. Een caravan met een prijs net onder de 30.000 euro en in het hogere segment. "We willen mooie producten maken die functioneel zijn. Met twintig caravaneigenaren hebben we onderzoek gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben we de caravan opgebouwd." De klanten die deze caravan kopen, zijn echte liefhebbers.Hoogeveen is ook de vestigingsplaats van SPH Verpakkingen. Het bedrijf maakt verpakkingen voor de nichemarkt. Het gaat om kleine series die met behulp van een nieuwe printer persoonlijk gemaakt kunnen worden. Eigenaar Mark Haitsma krijgt regelmatig vraag naar speciale verpakkingen. Daarvoor is één instrument onmisbaar. "Dat is een stanleymes." Haitsma kreeg een opdracht van een gerberakweker voor een verpakking. "Binnen een week hebben we wat bedacht. Gemaakt van karton met een stanleymes. En dat kunnen we later maken."Soms moet een idee ineens opkomen. Dat was ook het geval bij Hoogevener Julian Doorten. Hij is begonnen met Storage Share . Een platform waarin particulieren en bedrijven ruimte kunnen verhuren aan mensen die ruimte voor opslag nodig hebben. Doorten, 27 jaar, denkt een gat in de markt te hebben gevonden. "Gros van de klanten zijn particulieren. We verhuren veel garageboxen en bergingen. En nu ook leegstaande kantoorpanden. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht."Doorten heeft zijn activiteiten inmiddels verplaatst naar Amsterdam. Daar gebeurt het volgens hem. "We krijgen vooral ruimtes aangeboden in het westen van het land. Daar is ook de meeste vraag naar ruimte. We hebben in Hoogeveen wel wat opslagruimte, maar dat is niet veel." Volgens Doorten zitten de mensen die graag vooruit willen in Amsterdam. "Innovatie bijvoorbeeld. Ik vertelde in Hoogeveen dat we de Airbnb van de opslag wilde worden. Ze vroegen meteen wat dat is. In Amsterdam hoef ik dat niet uit te leggen."