Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit Vaderdagweekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor met name vaders op een rijtje gezet.

Het hoogste woord, dat is het thema van de elfde editie van literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen. Het festival wordt op zaterdag (16.00 uur - 23.00 uur) en zondag (11.30 uur - 18.00 uur) gehouden in Amen. Grote schrijversnamen als Bert Wagendorp, Auke Hulst, Marcel Möring, Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin en Jan van Mersbergen komen. Ook treden onder meer Ernst Jansz, Aafke Romeijn en Leoni Jansen op. Meer informatie is op de website van Zomerzinnen te lezen. Toegang tot het festivalterrein is gratis. Een kaartje voor de optredens kost 20 euro per dag. De prijs voor een passepartout is 30 euro.In de nacht van zaterdag op zondag organiseert Natuurmonumenten landelijk de Midzomernachtloop. In onze provincie kunt je wandelen door Nationaal Park Dwingelderveld. Met je deelname aan de Midzomernachtloop help je de natuur. De opbrengst van de donaties gaat naar natuurbeheer, zodat iedereen kan blijven genieten van al het moois dat in Drenthe te zien is. Inschrijven kan op de website van Natuurmonumenten. Bierliefhebbers kunnen zaterdag hun hart ophalen bij het Coevorder Bierfestival. Eetcafé Miracle aan de Bentheimerstraat 20 in Coevorden organiseert voor de tweede keer het bierfestival, in samenwerking met veertien brouwerijen. Allerlei brouwerijen, van klein tot groot, presenteren zich. Zo zijn onder andere Maallust, De Gulzige Gans en Brouwerij ‘t Anker aanwezig. Het festival duurt van 17.00 tot 22.00 uur. De entreekosten zijn 8,50 euro, dat is inclusief een glas en een consumptie.Bij ruim 120 biologische boerderijen, door heel Nederland, is er dit weekend van alles te zien, doen én ruiken voor jong en oud. Ook in Drenthe is er van alles te beleven op biologische boerderijen tijdens Lekker Naar de Bioboer. Een van de acht deelnemers in de provincie is de ‘Tuinen van Weldadigheid'. Op een bijzondere historische plaats in Veenhuizen, omzoomd door bos en beuken- en eikenlanen, hebben de eigenaren een bijzondere groentetuin gecreëerd. Er zijn rondleidingen, een springkussen en terras om neer te strijken. Geniet mee van tevreden koeien, modderige biggen en volle akkers met gezonde groenten. Kom kalfjes knuffelen, fruit plukken, wijn proeven of boter schudden. Vraag de boer en boerin het hemd van het lijf over hun boerderij.Nationaal Park Drentsche Aa en Staatbosbeheer houden zondag een 'Quality-time dag' op Vaderdag. Sta samen met je vader in het water van de Drentsche Aa en onderzoek wat er zoal in de beek leeft. Met een waadpak aan en een schepnet in de hand kun je samen vissen en andere waterbeestjes vangen, onderzoeken én op naam brengen. In de Drentsche Aa leven veel bijzondere en zeldzame vissoorten. De dag begint om 10.00 uur bij de parkeerplaats Molensteeg bij Oudemolen. Je kunt je vooraf aanmelden via een e-mail naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. Deelname is gratis.JCI Meppel Reestmond organiseert zondag van 12.00 tot 17.00 uur een grootschalig race-evenement voor jong en oud op het industrieterrein Blankenstein. Tijdens dit evenement wordt door de straten van het Meppelse Blankenstein geracet in karts. Het evenement is vrij toegankelijk en biedt, naast een spectaculaire race, volop vermaak zoals minikarts, skelters, RC raceauto’s, springkussens, foodtrucks, etc. Alle opbrengsten vanuit de deelnemende teams en vanuit de bezoekers komen volledig ten goede aan de strijd tegen de eenzaamheid. Om 12.00 uur wordt de Grand Prix feestelijk geopend door burgemeester Richard Korteland.Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zondag om 14.00 uur een boeiende excursie over de VAM-berg en naar het Oude Diep. De wandeling start op de parkeerplaats bij het Blinkerdje (Vamweg 5/7, 9418 TM Wijster). “Alsof je in het buitenland bent!” Dat zeggen veel mensen die voor het eerst de VAM-berg bedwingen. Een heuse klim brengt je naar het hoogste punt waar het informatiecentrum De Blinkerd staat. Dit centrum ziet eruit als een ufo en binnenin vind je informatie over hoe vuilstort en natuur toch samengaan. Deskundige gidsen nemen je vervolgens mee naar een schitterend deel van het herstelde Oude Diep. Aanmelden is niet nodig. Tip: neem vooral een verrekijker mee.