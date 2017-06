Zuidlaarder die politieagente stalkte krijgt werkstraf

De politieagente werd gestalkt door haar eigen broer (foto: Koen van Weel/ANP/XTRA)

ASSEN/ZUIDLAREN - Talloze sms’jes met bedreigingen kreeg een politieagente uit het Utrechtse Odijk van haar broer uit Zuidlaren.

Aangifte doen zag ze als enige oplossing om de man te laten stoppen. De rechter in Assen veroordeelde de 51-jarige man vandaag tot 120 uur voorwaardelijke werkstraf en een contactverbod van één jaar.



De vrouw schreef in een brief aan de rechter dat ze hoopt dat haar broer hulp krijgt, omdat hij psychische problemen heeft. Zelf vindt de man niet dat hij hulp nodig heeft. Hij sms’te zijn zus zo vaak, omdat zij hem negeerde, aldus de man.



Dreigen met aanslag

Het stalken gebeurde tussen augustus vorig jaar en februari dit jaar. Verder bedreigde hij zijn zus in februari per sms met de tekst dat ze moest vrezen voor haar leven. Ook dreigde hij een aanslag te zullen plegen. De vrouw vreesde voor haar veiligheid en die van haar zoon.



Vlees eten

De man was onder meer kwaad op zijn zus, omdat zij nog steeds vlees eet, terwijl hij vegetariër was geworden. Ook zei hij in een coffeeshop in Zuidlaren te zijn vergiftigd met speed. Hij wilde dat zijn zus als agente de zaak zou oppakken. Het frustreerde hem dat ze dat niet deed en daar bleef hij over sms’en.



Contactverbod

"Het dreigen met een aanslag tegen iemand die werk doet om die juist te voorkomen is, vooral in deze tijd, buiten alle proporties", schreef de agente in haar slachtofferverklaring. Sinds haar aangifte zoekt haar broer geen contact meer met haar. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, legde de rechter hem een contactverbod op.