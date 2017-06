Carmen Hoogeveen opnieuw kandidaat-lijsttrekker D66 Emmen

Carmen Hoogeveen (links) is opnieuw kandidaat-lijsttrekker D66 in Emmen (foto: Twitter Carmen Hoogeveen)

EMMEN - Carmen Hoogeveen stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in Emmen.

De huidige fractievoorzitter van D66 Emmen benadrukt dat er nog veel werk te doen is: "Er staan nog te veel mensen aan de zijlijn en er wordt nog te weinig samengewerkt in het sociale domein. Daarnaast praten we wel over verduurzaming, maar plannen hiertoe komen, maar moeizaam van de grond."



Hoogeveen heeft tien jaar ervaring als raadslid. “Ik wil blijven strijden voor meer banen en een goede bereikbaarheid van onze regio. Ik wil met D66 vooral investeren in de regionale samenleving met betrokken inwoners en een faciliterende overheid", aldus Hoogeveen.



De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De leden van D66 bepalen of Hoogeveen de lijsttrekker wordt. De uitslag wordt bekendgemaakt op 7 juli.