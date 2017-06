Vierde crematorium opent in Drenthe: 'Mensen willen het steeds dichterbij huis'

Het nieuwe crematorium in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Chiel van Veen)

HOOGEVEEN/FLUITENBERG - Acht jaar heeft de voorbereiding en de procedure geduurd voor de bouw van een crematorium in Hoogeveen. Dit weekend opent uitvaartverzekeraar Yarden crematorium Zevenberg op de grens van Hoogeveen en Fluitenberg.

"Het politiek klimaat was er niet en dus was de bevolking er ook nog niet aan toe, denk ik", zegt Wilma Voortman, adjunct-directeur van Yarden in de regio oost.



Crematoria zijn er al veel langer in Assen, Emmen en Meppel. Zevenberg is het vierde crematorium van Drenthe. En ook in Eelderwolde, bij de wijk Ter Borch, komt binnenkort een crematorium. In heel Nederland zijn er nu 95, waarvan Yarden er 25 heeft.



Meer kleinschalige crematoria

Volgens Voortman komen er steeds meer crematoria bij. "Ik denk wel dat er overcapaciteit is en dat we voor heel Nederland nu wel voldoende hebben. Alleen mensen willen het steeds dichterbij huis, dus ik denk dat er steeds meer kleinschalige crematoria komen."



Zevenberg is een klein crematorium dat per jaar vijfhonderd crematies kan uitvoeren. "Het sterftecijfer gaat nog stijgen, doordat de bayboomgeneratie oud wordt. En dat geeft ook aanleiding tot het bouwen van meer crematoria", aldus Voortman.



Aantal crematies stijgt

De verhouding van het aantal crematies tegenover het aantal begrafenissen is de laatste tien jaar wel veranderd. In 2003 was die nog gelijk. Inmiddels eindigt 63 procent van de uitvaarten in Nederland met een crematie.



In Hoogeveen is dat volgens Voortman nog iets minder dan de helft. "Ik reken hier op een stijging tot 57 procent, zeker nu we zo'n prachtige locatie hebben. Ik ben er supertrots op dat we dit nu in Hoogeveen hebben."



Minder lasten

De voorkeur voor cremeren boven begraven komt ook door de lasten. Een crematie zonder publiek kost rond de 450 euro. Met een paar mensen 'publiek' is dat rond de 800 euro. "We weten dat begraven en grafonderhoud veel geld kost en dat mensen het bovendien een belasting vinden om het graf te onderhouden. Bovendien heb je met een crematie meer mogelijkheden om mensen te gedenken. Je kunt de as meenemen, ergens verstrooien of er een sieraad van maken", zegt Voortman.



Begraafplaats

Crematorium Zevenberg ligt naast begraafplaats Zevenberg. De ceremoniekamer van het crematorium kan ook voor een begrafenissen gebruikt worden: "Mensen kunnen prachtig vanuit ons gebouw met een loopkoets naar de begraafplaats, dus daar hebben we al op geanticipeerd."



Zaterdagochtend- en middag en zondagmiddag is het crematorium te bezoeken tijdens een open dag.

Door: Hielke Meijer