Eigenaar Beauty Sauna Peize na uitspraak hof: Ik sta nu met 1-0 achter

PEIZE - Voormalig eigenaar Paul de Haan van Beauty Sauna Peize gaat in cassatie tegen de uitspraak van het hof in Amsterdam.

Het hof bepaalde dat De Haan bijna een miljoen euro moet terugbetalen aan verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. De Haan zou onterechte claims bij de verzekering hebben neergelegd na branden bij het saunacomplex."Reken maar dat ik in cassatie ga", reageert De Haan bij RTV Drenthe. "Er klopt niets van die uitspraak. Het is een behoorlijke domper."De Haan denkt dat de conclusies van het hof zijn gebaseerd op vermoedens. Dat het hof de verzekeringsmaatschappij in het gelijk stelde, kwam dan ook als een verrassing voor De Haan. "De tegenpartij had het zelf ook niet verwacht en had mij eerder nog een aanbod gedaan om de boel af te kopen. Maar dat wilde ik niet. Ik heb mijn principes en wil worden vrijgesproken."De Haan hoopt nu op meer succes bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekend orgaan van ons land. "Ik sta nu met 1-0 achter, maar juridisch gezien kunnen ze me niets maken", zegt de voormalig eigenaar van Beauty Sauna Peize.