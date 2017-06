Meepraten in Cassata: Drents Parlement moet ijsbaansoap stoppen

ASSEN - Het Drents Parlement moet de ijsbaansoap stoppen.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata waarover u kunt meepraten.Deze week werd bekend dat GS vijf miljoen beschikbaar wil stellen voor het ijsbaanplan van Hoogeveen. Maar Assen gaat ook door met zijn plannen voor Ice World Drenthe bij het TT Circuit, of er nu wel of geen provinciaal geld voor vrijkomt.De Hoogeveense wethouder Jan Steenbergen heeft Assen deze week opgeroepen zijn plan te stake n, nu Hoogeveen van GS groen licht heeft gekregen. Maar de Asser wethouder Albert Smit vindt op zijn beurt dat Hoogeveen zijn knopen moet tellen, "omdat het plan van Assen veel meer in zich heeft voor Drenthe."Kortom de ijsbaanwedloop in Drenthe gaat door, met het risico dat er zelfs twee ijsbanen dreigen te komen. Maar een provincie als Drenthe is daar te klein voor. D66 noemt de ontstane situatie 'onwenselijk' en vindt dat gedeputeerde Henk Jumelet de boel uit de hand heeft laten lopen door onduidelijk beleid.Het Drents Parlement heeft het laatste woord. Op 12 juli moeten Provinciale Staten definitief besluiten over de 5 miljoen voor het Hoogeveense ijsbaanplan. Maar op 28 juni bespreken ze het plan eerst in de Statencommissie. Dat is misschien wel het moment, om gedeputeerde Henk Jumelet tot de orde te roepen. PS moet zowel het Asser als het Hoogeveense plan voorgelegd krijgen, zodat er een keuze gemaakt kan worden welk plan het beste voor Drenthe is.Morgenmiddag om 12.10 uur ontvangt Margriet Benak in Cassata de Hoogeveense wethouder Jan Steenbergen en de Statenleden Nico Uppelschoten van de PVV en Paul Moltmaker van de VVD.Uppelschoten van de PVV noemt de gang van zaken rond de ijsbaan 'belachelijk' en vindt dat de provincie vooral de vijf miljoen in de knip moet houden als de ijsbaan in Assen zonder provinciale steun gerealiseerd kan worden. "En dan moet je zeker geen vijf miljoen in Hoogeveen steken." Moltmaker van de VVD vindt het de hoogste tijd dat waarnemend commissaris Jozias van Aartsen ingrijpt.De stelling waarover u kunt meepraten in Cassata luidt:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe