Definitief geen drank in glas tijdens TT Festival

ASSEN - Tijdens het TT Festival wordt na 19.30 uur geen (fris)drank in glas of blik meer verkocht bij supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten. Ook mogen bezoekers zelf geen drank in glas meer meenemen het festivalterrein op.

Deze maatregelen moeten het aantal verwondingen als gevolg van glas op straat verder terugdringen.De gemeenteraad van Assen stemde gisteravond in met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten binnen het festivalgebied hebben allemaal hun medewerking toegezegd, laat de gemeente Assen weten.Om de bezoekers van het TT Festival te informeren, zijn flyers en posters gemaakt die maandag door burgemeester Marco Out worden aangeboden aan een aantal supermarkteigenaren.Het reguleren van de verkoop en het meenemen van dranken in glas en blik is niet nieuw en wordt op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Vergelijkbare maatregelen waren er in Groningen tijdens Koningsdag en in Rotterdam tijdens de huldiging van Feyenoord. Op andere festivalterreinen is het meenemen van dranken in glas en blik al jaren verboden.