Drentse verdediger Joris Voest naar FC Emmen

VOETBAL - Joris Voest speelt komend seizoen voor FC Emmen. De 22-jarige verdediger, geboren op Terschelling en opgegroeid in Ruinerwold, komt over van sc Heerenveen.

Voest kwam vanaf 2006 uit voor de jeugd van Heerenveen. In 2012 won hij als basisspeler van Oranje-17 het Europees Kampioenschap. Na de medische keuring tekent Voest een contract voor één seizoen, met daarbij de optie voor nog een extra seizoen.Jan Korte, manager technische zaken van FC Emmen, noemt Voest een talent. “Onze scouts kijken scherp naar de jonge talenten die rondlopen in de noordelijke beloftenelftallen. Joris Voest is zo’n talent, dat het nog niet in het betaald voetbal heeft laten zien vanwege een nare blessure enige tijd geleden. Na volledig herstel is hij toe aan een nieuwe kans, een volgende uitdaging om als speler te groeien en zich door te ontwikkelen. Wij denken dat wij elkaar de komende periode vooruit kunnen helpen en zijn daarom tevreden dat we Joris aan onze selectie kunnen toevoegen."Voest vindt het op dit moment de beste keuze om op een hoger niveau dan de beloften te spelen. "En Emmen benaderde mij met een enthousiast verhaal. Aangezien ik vrijwel mijn hele leven in Ruinerwold heb gewoond, ken ik Emmen goed en heb ik de club altijd gevolgd. Alle spelers krijgen een kans om minuten te maken, en kunnen zich in de basis knokken. Als echte Drent ben ik daarom zeer blij met deze uitdaging, en wil ik komend seizoen vol gaan voor deze mooie kans!"Eerder legde Emmen spits Mario Bilate vast voor komend seizoen.