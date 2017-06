Nieuwe single René Karst: 'Het was tijd voor iets nieuws'

HOOGEVEEN - Zanger René Karst heeft zijn nieuwe single 'De Stenen Op Het Plein' gepresenteerd. De release voelt volgens Karst een beetje als het 'krijgen van een kindje'.

Het nieuwe lied is de opvolger van de grote hit 'Liever Te Dik In De Kist'. Na het enorme succes is het voor Karst extra spannend hoe zijn nieuwste single wordt ontvangen."Het is wel anders, ja. Als je een dikke hit hebt, wordt je daar je hele leven door achtervolgd. Ik probeer ook weer door te gaan. En het is nu ruim een jaar geleden, dus het is tijd voor iets nieuws", aldus Karst in het Radio Drenthe-programma Anouk in de middag.De inspiratie voor zijn nieuwste nummer deed de Hoogeveense zanger op tijdens de kermis in Volendam."Mijn voeten zaten daar bijna vastgeplakt aan de stenen, zoveel werd er gemorst. Toen dacht ik: als de stenen nou eens konden praten. Dus toen kwam ik op het idee om een liedje te maken vanuit het oogpunt van de stenen op het plein waar de kermis staat."Inmiddels is er een videoclip opgenomen. Niet op de kermis in Volendam, maar op de kermis Heerenveen. "Heel veel mensen zijn in de auto gestapt en naar Heerenveen gekomen voor de opnames. Het was dus best druk en het was een heel mooie dag."Naast de release van zijn nieuwe single is Karst de laatste tijd ook druk met het organiseren van schrijfsessies."Ik weet zeker dat er in Drenthe en omstreken mensen zijn die mooie liedjes kunnen schrijven, of gedichten maken. Ik wil proberen die mensen te verenigingen, zodat ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen", aldus de zanger.Hij organiseert de schrijfsessies op zondagen. Via de Facebookpagina van Karst kunnen belangstellenden zien, waar de schrijfsessies zijn.