'Bedrijfsleven moet Assen aan Formule 1-race helpen'

RACESPORT - TT Circuit-voorzitter Arjan Bos wil de Formule 1 naar Assen halen met hulp van het bedrijfsleven.

"Er moet iemand zijn, en ik verwacht wel dat er een stroming in Nederland op gang gaat komen, die zegt dat we het mogelijk gaan maken met een paar investeerders", zegt Bos bij BNR . Volgens hem is er vanuit het bedrijfsleven al interesse getoond om te investeren in het plan.In totaal is zo'n twintig miljoen euro nodig om een Formule 1-race te organiseren, denkt Bos. Eerder zei Bos bij RTV Drenthe nog dat de overheid misschien ook een kleine bijdrage zou moeten doen. Daar lijkt hij nu van terug te komen."Ik vind dat Formule 1 draagvlak moet hebben in de maatschappij. Laat het bedrijfsleven dit oppakken. Als de overheid meedoet vind ik dat prima, maar om dat meteen bij de overheid neer te leggen, daar ben ik geen voorstander van", aldus Bos bij BNR.Het TT Circuit heeft een licentie aangevraagd om een Formule 1-race te organiseren, net als Circuit Zandvoort. Bos denkt dat Assen een goede kans maakt. "Wij zijn qua investeringen een heel eind verder", zegt hij tegen BNR.