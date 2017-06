FC Emmen teammanager O17 Eerke Kamies overleden

Eerke Kamies (foto facebook)

VOETBAL - Eerke Kamies, teammanager van FC Emmen O17 en één van de drijvende krachten achter de voetbalschool van de Drentse profclub, is in zijn woonplaats Odoorn onverwacht overleden.

Vorige week promoveerde hij met zijn team (FC Emmen Onder 17) nog naar de eredivisie.



Teammanager en voetbalschool

Onder toenmalig technisch coördinator Joseph Oosting kwam Kamies in het seizoen 2013/2014 bij FC Emmen terecht. Hij werd teammanager en werd verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de voetbalschool.



Joseph Oosting: Eerke was een duizendpoot

Oosting typeert Eerke als een excentrieke en bijzondere man. "Hij was een duizendpoot binnen de club en deed zijn werk als vrijwilliger altijd met heel veel plezier. Altijd kwam hij op een soort van bakfiets vanuit Odoorn naar de club. Hij had zeker een eigen mening en daar durfde hij ook voor uit te komen. Dat waardeerde ik enorm in hem. Hij was geliefd in alle geledingen binnen de club, maar ook bij de ouders van de spelers."



"Een groot verlies voor de club"

Bij de Drentse club is geschokt gereageerd op het nieuws. Directeur Wim Beekman laat weten dat de club in Kamies een passievolle man is verloren. "Hij leefde voor de jeugd en als lid van de staf van Onder 17 was hij zeer gewaardeerd. Niet alleen door de trainers, maar ook de spelers liepen met hem weg. Het is een groot verlies voor de club."



Kamies werd slechts 58 jaar.