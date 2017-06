Monique Hoogeveen uit Wijster is Sterkste vrouw van Midden-Drenthe

Winnares Monique Hoogeveen samen met haar vader (foto: Staffan Meter)

BEILEN - Monique Hoogeveen (33) uit Wijster mag zich de eerste Sterkste vrouw van Midden-Drenthe noemen.

Op de Markt in Beilen streden vijf vrouwen om de titel op vijf verschillende onderdelen. De competitie onder de vrouwen werd voor het eerst georganiseerd en volgens de organisatie gebeurt dat in het Noorden nergens anders.



"Ik kwam hier vandaag om een medaille te winnen", zegt de dolblije winnares. "Dat ik eerste zou worden had ik niet verwacht. Het was zo spannend." Hoogeveen draagt haar prijs op aan haar vader. "We hebben heel veel meegemaakt het afgelopen anderhalf jaar, hij staat altijd aan mijn zijde."



De titel Sterkste man van Midden-Drenthe is voor Alex Veerbeek uit Nieuweroord. Deze competitie voor mannen die zwaarder zijn dan honderd kilo, werd voor de vierde keer gehouden. In de klasse onder de honderd kilo, won Alwin de Goede.

