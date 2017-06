Aanhouding voor bezit van stroomstootwapen in Assen

De politie hield iemand met een stroomstootwapen aan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft bij een voertuigcontrole bij de Baggelhuizerplas in Assen iemand aangehouden.

Volgens de politie had diegene een stroomstootwapen op zak. Het wapen werd in beslag genomen.



Ook pakte de politie Assen iemand op na een achtervolging. De persoon kon zich niet identificeren. Nadat zijn identiteitskaart naar het politiebureau werd gebracht, kon hij met een boete op zak weer naar huis.



Daarnaast haalde de politie iemand van de weg die nog voor 500 euro aan boetes had openstaan. De boetes werden op het politiebureau betaald.