'Assen neemt extra maatregelen tegen terreur tijdens TT-week'

ASSEN - Assen neemt extra maatregelen tegen terreuraanslagen tijdens het TT Festival van aankomende week.

Volgens het Dagblad van het Noorden komen er op wegen naar de stad wegafzettingen en zijn er chicanes aangelegd. Hierdoor kan een auto of vrachtwagen niet met hoge snelheid op het publiek inrijden.Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de aanslagen in Nice, Berlijn en Londen. "We zijn scherper en alerter. Ik denk dat het publiek dat ook is. We zullen zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn", zegt Asser politiechef Anko Lange tegen de krant.Tienduizenden mensen trekken naar Assen voor het TT Festival en de races op het circuit. Ook voor die races zijn maatregelen genomen. Zo geldt er een vliegverbod boven het circuit, met uitzondering van een stuntvliegtuig en een televisiehelikopter.