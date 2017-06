Auto raakt van de weg en belandt in sloot bij Tiendeveen

De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

TIENDEVEEN - Op de Hoogeveenseweg bij Tiendeveen is vanochtend een auto van de weg geraakt. De bestuurder belandde via een boom in een droge sloot.

De automobilist is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.