Schuur in 't Haantje brandt volledig uit

De brand woedde in 't Haantje (foto: Van Oost Media) Een schuur ging in vlammen op (foto: Van Oost Media)

'T HAANTJE - In 't Haantje is vanmiddag een schuur in vlammen opgegaan.

Het huis naast de rietgedekte schuur werd door de brandweer nat gehouden, zodat het vuur niet over zou slaan.



Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.