'Omwonenden vrezen verdubbeling N34'

SCHIPBORG - Steeds meer omwonenden van de N34 lijken zich zorgen te maken over de aanstaande verdubbeling van de weg op vier plekken.

Onder meer in Schipborg is onrust ontstaan, zei SP-Statenlid Ko Vester vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Zelf woont hij ook in dat dorp. "Het speelt enorm in Schipborg. Er staan nogal wat huizen vlak langs de weg. Mensen hebben mij aangesproken en vragen zich af hoe breed de weg wordt en wat er gaat gebeuren. Sommigen zijn zelfs bang dat hun huis moet wijken voor de verdubbeling."Ook melden zich mensen bij Vester omdat ze vrezen voor geluidoverlast. "En er is zelfs één iemand die zegt dat de verdubbeling helemaal niet kan doorgaan. Toen hij zijn grond verkocht aan de gemeente, is afgesproken dat de grond niet gebruikt kan worden voor een verdubbeling."Afgelopen week stapten nog twee mensen uit Dalen naar de Raad van State . Zij eisen meerdere geluidschermen als de provincie de weg gaat verdubbelen. De raad komt binnen enkele weken met een uitspraak.De provincie maakte deze week bekend dat het deels verdubbelen van de N34 de beste optie is om de verkeersveiligheid te verbeteren tussen Emmen en Groningen. Op vier delen van de weg komen dan over stukken van drie kilometer dubbele rijbanen, zodat er veilig kan worden ingehaald.De kosten van de gedeeltelijke verdubbeling worden geschat op zo'n 90 miljoen euro. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) zei vanmiddag in Cassata voor een deel van dat geld aan te willen kloppen bij het Rijk. "Maar ik ga ervan uit dat het grootste deel wel van de provincie moet komen", aldus Brink.