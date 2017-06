25 bekeuringen uitgedeeld bij verkeerscontrole in Meppel

De politie leidde het verkeer naar een parkeerplaats voor de controle (foto: Persbureau Meter) De politie leidde het verkeer naar een parkeerplaats voor de controle (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De politie heeft 25 bekeuringen uitgedeeld tijdens een verkeerscontrole in de omgeving van Meppel.

De politie controleerde aanhangers. Bestuurders met wagens, trailers of caravans achter de auto werden door motoragenten naar een parkeerplaats geleid.



Agenten keken onder meer of de automobilisten wel met een aanhanger mochten rijden, of het gewicht van de aanhanger in orde was en of alles in een goede technische staat was.