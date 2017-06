'Van Aartsen moet in gesprek met burgemeesters over ijsbaansoap'

ASSEN/HOOGEVEEN - De burgemeesters van de gemeenten Assen en Hoogeveen moeten samen met de waarnemend commissaris van de koning, Jozias van Aartsen, om tafel over de ijsbaansoap.

Die oproep deed VVD-Statenlid Paul Moltmaker vandaag in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het gesprek moet op gang gebracht worden door iemand met gezag. Van Aartsen heeft gezegd dat hij hier een paar lastige dossiers gaat opruimen. Nou, dit lijkt mij een mooie klus voor hem."Dat het gesprek wat Moltmaker betreft met Van Aartsen moet zijn, wil volgens hem niet zeggen dat dit een brevet van onvermogen is voor verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet. "Nee hoor, hij heeft gedaan wat de Staten van hem gevraagd hebben."Moltmaker vindt dat Assen de verhoudingen op scherp heeft gezet. Assen gaf onlangs aan de ijsbaanplannen hoe dan ook door te zetten, ook al wordt de 5 miljoen euro subsidie aan Hoogeveen verleend. Gedeputeerde Staten gaven eerder aan dat Hoogeveen dat bedrag krijgt. Nu moeten Provinciale Staten zich er nog over buigen.Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen gaf aan best in gesprek te willen. Maar hij blijft erbij dat de ijsbaan in Hoogeveen moet komen. "Daar gaan wij voor. Ik wil Assen nogmaals oproepen om zich te bezinnen."Als het aan PVV-Statenfractievoorzitter Nico Uppelschoten ligt, krijgt Hoogeveen iets heel anders: een groot wedstrijdzwembad. "Houd die 5 miljoen euro in de knip", zei hij vandaag. "Zorg dat Hoogeveen een andere mooie bovenregionale sportvoorziening krijgt."Volgens Uppelschoten gaat Assen toch wel bouwen en zit Drenthe straks met twee ijsbanen. "Het is een rare strijd tussen Hoogeveen en Assen. Je gooit die 5 miljoen euro dan misschien wel weg. Twee ijsbanen in Drenthe is onzin."