Brandweer herdenkt omgekomen collega's

EELDE/MEPPEL - Overal in het land staan brandweermensen vandaag stil bij hun omgekomen collega's. Ook op Drentse brandweerposten als Meppel en Eelde zijn er bijeenkomsten.

De brandweerkorpsen maakten een ereboog met twee brandweerspuiten. In totaal zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog 91 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens hun werk. Dit jaar is de herdenking voor de zesde keer.In Eelde was in mei nog een speciale herdenking voor drie brandweermannen die in 2008 omkwamen bij een grote brand in De Punt.