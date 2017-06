Recordaantal deelnemers bij achtste TT-Run

De finish van de TT Run (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

ATLETIEK - De achtste editie van de TT-Run heeft een recordaantal deelnemers opgeleverd.

Een kleine 3.500 atleten stonden zaterdagmiddag op het TT-circuit in Assen aan de start voor één, twee of drie rondes over het circuit, waar volgende week de coureurs van de MotoGP weer overheen scheuren.



Deelnemers renden een afstand van 4,4, 8,8, of 13,2 kilometer over het asfalt van het TT circuit.



De wedstrijd over één ronde werd gewonnen door Merwin Dollison, in een tijd van 14 minuten en 40 seconden. Bij de vrouwen was Sanne Niestijl de snelste, in 17 minuten en 30 seconden.

Door: René Posthuma Correctie melden