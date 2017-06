Wielrenner Adne Koster Nederlands kampioen junioren

Adne Koster Nederlands kampioen (foto: Angela Hillenga)

WIELRENNEN - Adne Koster (16) uit Roden is in Montferland Nederlands kampioen bij de junioren geworden. Na 132 kilometer versloeg hij op de streep Jesse de Rooij. Het brons was voor Lars Oreel.

Op een loodzwaar parcours, waar volgende week zondag ook de profs zullen rijden, ontstond een kopgroep van zes man. Zij reden in de slotronde weg uit het peloton. De Rooij trok de sprint al achthonderd meter voor de streep aan. Hij passeerde vluchter Ruben van der Bijl, maar werd vervolgens zelf verrast door Koster.



De 16-jarige Drent won vorige maand al de Noord Drentse Dorpenomloop en de Flevotour. Bij het districtskampioenschap tijdrijden in Nieuwehorne werd hij tweede. Koster is ook een begenadigd schaatser.

Door: Karin Mulder Correctie melden