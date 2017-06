Gratis festival 'Alles Kids in Drenthe' krijgt nieuwe organisatie

EMMEN - 52 attracties, 48 deelnemende organisaties en ook dit jaar naar verwachting weer 30.000 spelende kinderen over het hele weekend.

Het gratis festivalis er één van de grote getallen. Zulke grote getallen dat de vier organiserende vrouwen komende week het stokje gaan overdragen.Kai Engelmann is een van die vier vrouwen. "Het is een enorme klus. We zijn met vier vrijwilligers en zijn daar een vol jaar mee bezig. We mopperen weleens van: man, man, wat een werk. Maar we lopen hier met kippevel rond als we al die blije kinderen zien."Vorig jaar was een lastig jaar voor de organisatie. Maar dit jaar zijn er volgens Engelmann bijna twee keer zoveel attracties voor de kinderen. En de gemeente en de provincie steunen het festival financieel. AllesKids lijkt alles voor elkaar te hebben. Maar voor de vier vrouwen wordt het nu te groot.Engelmann: "Wij zijn vier dames met allemaal een eigen bedrijf, allemaal kinderen. We kunnen het niet meer met zijn vieren doen, het is te veel. En ondanks dat we het allemaal verschrikkelijk leuk vinden, hebben we daar hulp bij nodig. Dus het komt goed maar het wordt anders."Volgens Engelmann staat het festival er goed voor nu. "De basis blijft natuurlijk altijd het zelfde. De mensen aan wie we het stokje overdragen, draaien al jaren mee met dit festival. Ze zeiden tegen ons: 'Jongens, wij gaan dit gewoon van jullie overnemen, want dit is te leuk."Het festival zal volgend jaar wel opnieuw groter worden, denkt Engelmann. Ook is het mogelijk dat AllesKids Drenthe behalve in Emmen, ook in Assen gehouden gaat worden. "Het is eigenlijk wel de toekomstdroom dat dit heel Drenthe door gaat zweven."