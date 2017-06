Dijkgraaf Alfred van Hall stopt na 26 jaar: 'Het is niet anders'

VEENDAM - Na ruim 26 jaar vertrekt Alfred van Hall als dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's. Van Hall wordt 70 jaar en dus is het tijd om te vertrekken.

"Het is niet anders", grapt Van Hall in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik ben erg lang dijkgraaf geweest en heb zoveel lol gehad en zoveel mooie dingen meegemaakt. Daar komt nu een einde aan." Van Hall wordt opgevolgd door Geert-Jan ten Brink.In de afgelopen jaren maakte Van Hall veel discussies mee over het voortbestaan van waterschappen. Er gaan stemmen op om ze op te heffen. Iets waar Van Hall het niet mee eens is."Ik ben heel blij dat er nog waterschappen zijn in deze tijd. Ik heb zoiets van: jongens, laten we gewoon doorgaan", zegt Van Hall. Volgens hem vallen de kosten van 2,7 miljard euro voor het waterbeheer in heel Nederland best mee.Tijdens zijn werk als dijkgraaf merkte Van Hall ook dat veel mensen niet weten wat een waterschap precies doet. "We worstelden er wel een beetje mee. De waterschappen komen oorspronkelijk van de boeren, dus die hoef je niets uit te leggen", aldus Van Hall.Maar andere mensen weten vaak van niets. Daarom benadrukt de dijkgraaf nog maar eens het belang van een waterschap. "Als het water hoog staat, dan zorgen wij ervoor dat alles voor elkaar komt. En we leggen bijvoorbeeld ook prachtige natuurgebieden aan."In zijn 26 jaar bij het waterschap maakte Van Hall twee hoogtepunten mee. "Het eerste hoogtepunt was dat onze - toen nog - kroonprins een prachtig gemaal kwam openen in Termunterzijl. Ik vond het een enige knul, als ik het zo mag zeggen. Hij zei: 'Meneer Van Hall, als u mij even uitlegt wat ik moet doen, komt het allemaal goed'. Ik vind hem nog steeds een fantastische man."Van Hall vervolgt: "Mijn tweede hoogtepunt is iets dat we met een grote groep mensen samen hebben bereikt. Namelijk het bouwen van een nieuw waterschap op 1 januari 2000. Dat deden we met zes fusiepartners, onder leiding van twee provincies. Het is echt 'mijn' club geworden."Op 12 juli neemt Van Hallo afscheid tijdens de waterschapsvergadering. Het wordt een ingetogen afscheid, want de dijkgraaf wil geen uitgebreid afscheidsfeest. Hij is geen man van grote woorden en recepties, zo zegt hij zelf."Ik zie het net als een rivier; die stroomt door. Je hebt niks aan mensen die op de kade staan te wuiven en die grote ego's hebben. Een rivier kiest zijn eigen weg. En Alfred van Hall gaat langzaam een haventje in en een andere kant op. Onze Geert-Jan ten Brink stapt op een bootje en neemt het over. Daar voel ik me het beste bij."Opvolger Geert-Jan ten Brink uit Annen wordt in dezelfde waterschapsvergadering op 12 juli geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf. Ten Brink is oud-wethouder van de gemeente Aa en Hunze en was de laatste jaren burgemeester van Slochteren.