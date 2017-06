Tranen van geluk om Nederlandse titel bij Meike Uiterwijk Winkel

WIELRENNEN - Dikke tranen van geluk bij Meike Uiterwijk Winkel (17) uit Echten. Na een moeizame seizoenstart kwam ze vanavond solo aan bij het Nederlands kampioenschap voor junioren in Montferland.

"Afgelopen weken voelde ik me wel steeds sterker worden, maar dit had ik echt niet verwacht. Met nog tien kilometer te gaan ben ik weggesprongen. Op het laatste bultje voor de finish ging ik nog helemaal kapot. Ik had nog 21 seconde over", jubelt Uiterwijk Winkel die woensdag nog van start gaat op het NK tijdrijden voor junioren.De titel van vandaag kwam tot stand door prima teamwork met Lonneke Uneken uit Veendam. Zij stopte alle ontsnappingspogingen achter Uiterwijk Winkel af. Uneken finishte zelf als vijfde.Uiterwijk Winkel pakte de Nederlandse titel onder toeziend ook van haar trainster en oud-schaatsster Renate Groenewold. "Zo mooi dit, we stonden allemaal te janken. Ze komt van zover. In het begin van het jaar leek ze verschijnselen van Pfeiffer te hebben. Het lukte allemaal niet. Ik heb vaak tegen haar gezegd dat het wel weer goed zou komen", zegt Groenewold.Gisteren ging de oud-wereldkampioene op de schaats al met de meiden richting Gelderland. "Toen zie Meike al; als ik wat wil, moet ik niet tot het laatste stuk wachten. Uneken vulde toen al aan; als jij wegrijdt, stop ik alles af. En ze hebben dat plan vandaag precies zo uitgevoerd", vertelt Groenewold trots.Eerder op de dag ging de Nederlandse juniorentitel bij de mannen ook al naar Drenthe. Daar won Adne Koste r uit Roden het rood-wit-blauw.